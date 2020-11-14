غدًا...إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب غدًا الأحد ، الموافق 15 نوفمبر الجاري.
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وقد أكدت الهيئة الوطنية في بيان سابق أن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هى مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين.
وتلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج من وزارة الخارجية الحقيبة الدبلوماسية التى تتضمن نتائج الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين عبر البريد وذلك لإضافتها نتيجة الداخل وإعلانها مجمعة الأحد المقبل
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