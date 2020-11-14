نوة المكنسة .. الإسكندرية تشهد أمطارا غزيرة شرقا وغربا

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقا وغربا، وذلك بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في بعض الشوارع الجانبية، وسط أصوات من الرعد وأضواء البرق في كل مكان.
من ناحية أخرى، تشهد الطرق الرئيسية سيولة مرورية وأهمها طريق الكورنيش وابوقير والطريق الدولي والزراعة.
ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.
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وفي وقتِ سابق، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
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