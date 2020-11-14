تعرف على أهم مواجهات اليوم .. مصر في مواجهة توجو

تستمر اليوم منافسات المنتخبات، طبقا للأجندة الدولية المطبقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تستمر من 9 إلى 17 نوفمبر. وتلعب اليوم تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، وعلى رأسها مواجهة مصر ضد توجو ضمن منافسات المجموعة السابعة، كما يلعب دوري الأمم الأوروبية للمستويات الأول والثالث والرابع، وعلى رأسها مواجهة البرتغال وفرنسا، وإليكم جدول بأهم المباريات: تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022: مصر X توجو 9:00 مساءا

الكونغو الديموقراطية X أنجولا 9:00 مساءا

دوري الأمم الأوروبية – المستوى الأول:

البرتغال X فرنسا 9:45 مساءا

السويد X كرواتيا 9:45 مساءا

ألمانيا X أوكرانيا 9:45 مساءا

سويسرا X إسبانيا 9:45 مساءا



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