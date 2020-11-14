فيلم الصندوق الأسود يحتل المرتبة الأولى بعد مفاجأت منى زكي للجمهور

فيلم الصندوق الأسود، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهور الفنانة منى زكي والفنان محمد فراج، مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم لتكشف عن تفاصيل وكواليس للمرة الأولى عن فيلم الصندوق الأسود.

ازدادت المعدلات البحثية عن فيلم الصندوق الأسود بعدما أشعلت الفنانة منى زكي فتيل الإثارة لدى الجمهور، الذي حاول الكشف عن تفاصيل الفيلم وقصته.

فيلم الصندوق الأسود يخطف الأضواء



كشفت منى زكي عن مفاجأة في تفاصيل تصوير أحداث فيلم الصندوق الأسود، لافتة إلى أن مشاهد الضرب كانت واقعية 100%، الأمر الذي كان من شأنه إصابتها وكذلك محمد فراج.

تجسد الفنانة منى زكي دور ياسمين التي تتفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ هام، وتحاول الفرار منهما ولكن بلا جدوى.

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الجدير بالذكر، أن فيلم الصندوق الأسود من بطولة "محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال"، ومن تأليف وإخراج محمود كامل.

