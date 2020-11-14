طفرة في معدل التشغيل خلال عطلة الأسبوع .. مصر للطيران تنقل 10 آلاف راكب

نجحت شركة مصر للطيران اليوم السبت، في تسيير 56 رحلة جوية إلى كل من الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، باريس، مدريد، موسكو، أسطنبول، جنيفا، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين (المانيا)، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5300 راكب.

وأحدثت الشركة طفرة في معدل التشغيل لرحلاتها الجوية، خلال الـ 24 ساعة الماضية بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الذي تشهد فيه حركة سفر مكثفة سواء على مستوى الرحلات الداخلية أو الرحلات الدولية، بتسيير نحو 110 رحلات جوية لنقل نحو 10500 راكبا، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

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كما سيرت مصر للطيران، أمس الجمعة، 54 رحلة جوية إلى كل من بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبو ظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، أمستردام، دبي، روما، نيويورك، أثينا، جوبا، فرانكفورت، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، إربيل، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5300 راكب.