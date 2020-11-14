محافظة تدخل جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بكامل دوائرها.. تعرف عليها

حازت محافظة البحيرة على النصيب الأكبر من المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وفقا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تدخل كافة دوائر المحافظة والبالغ عددها 9 دوائر جولة الإعادة بمشاركة 36 مرشحا يتنافسون على 18 مقعدا.

وتتواصل الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بمرحلتها الأولى، والمقررة أن تكون أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.

وكشفت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة، والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشحا، لتتمثل فى نجاح 32 مرشحا "فردى" عن 4 محافظات والإعادة لـ220 مرشحا على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا مخصصة للمرحلة الأولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقاعد.

وتشهد محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، جولة الإعادة.

وتتفرد محافظة البحيرة فى العدد الأكبر للمرشحين بجولة الإعادة، والذى يخوضون الجولة على كامل دوائرها لعدم حسم أى منهم فى الجولة الأولى، وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اثنين مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلا من أخرين يخوضا جولة الإعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى، ليصبح كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهما لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة الخامسة حوش عيسى بحيث تصبح الإعادة بين مرشحين على مقعد واحد ترتيبهما كالتالي رقم "1" علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني" مرشح مستقل ورقم "2" علاء حمدي عبد المقصود قريطم وشهرته علاء قريطم مرشح مستقل.

