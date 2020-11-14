برلماني: قرار خفض سعر الفائدة يصب في مصلحه الصناعة اولا

أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بقرار اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بشأن خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.

اقرأ أيضًا..غدًا...إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وأكد " محي الدين"، خلال البيان الصادر له، على أهمية هذا القرار في التوقيت الحالي خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا القاتل، مشيرا إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يصب في الاساس في مصلحة الصناعة والاقتصاد المصري.

واوضح عضو مجلس النواب، انه لايمكن لاحد ان ينكر حجم الأعباء الماليه علي الصناعة، خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلبياً على آفاق الاقتصاد العالمى، ولذلك تعتبر هذه الخطوة هي الأولى والفريدة من نوعها لتشجيع الصناعة و تحرك السوق العقارية.