استعداد وترقب .. السياحة والآثار تجهز للإعلان عن أكبر كشف أثري في 2020

تجهزر وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، مراسم احتفالية الإعلان عن كشف اثري جديد بجبانة سقارة، والذي يبلغ عمره 2500 عاما، وذلك بحضور وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العنانى، العالم الاثري زاهي حواس ، الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي. كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

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تُجدر الإشارة إلى أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.