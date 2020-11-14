جون طلعت يطالب بمراجعة إجراءات مواجهة كورونا بالمصالح الحكومية وعدم تعطيل طلبات المواطنين

دعا جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة لمراجعة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة في المصالح الخدمية والتي تستقبل المواطنين، لاسيما في ظل تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا.

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وشدد النائب في بيان له اليوم، على أهمية مراعاة التباعد الجسدي سواء بين الموظفين أو متلقي الخدمة، وكذلك التأكيد على ارتداء الكمامات، حرصا على عدم انتشار العدوى بصورة كبيرة، مؤكدا أن الحل الأمثل حتى الآن في مواجهة الفيروس هو سلاح الوقاية.

وطالب جون طلعت، بضرورة الاستفادة من البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات للتسهيل على المواطنين، وتفعيل الخدمات المقدمة إليكترونيا لمنع التزاحم أمام المصالح الحكومية.

وقال عضو مجلس النواب: علينا المواءمة بين عدم تعطيل مصالح الناس، وفي نفس الوقت الحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة أي زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.