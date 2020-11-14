الصحة تعلن قرارات مُبشرة لأهالي جنوب سيناء بشأن التأمين الصحي

وأشارت "زايد"

إلى أن محافظة جنوب سيناء من أعلى المحافظات في نسب التسجيل بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استعمت إلى شرح مفصل عن كل أعمال التي تم الانتهاء منها، وكذلك التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز) بالمستشفى تمهيدًا للتشغيل التجريبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من كل الأعمال بالمستشفى وفقًا للمواعيد المحددة، وطبقًا معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

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