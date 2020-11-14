عمرو الجنايني: "بعتذر عن هذا الخطأ والسوبر الأفريقي يقترب من القاهرة"

قدم عمرو الجنايني – رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الكرة المصرية – إعتذارا على الهواء عن الخطأ الإداري المتعلق بالمنشور الخاص بإصابة محمد صلاح، والذي تم حذفه بعد دقائق من نشره.
وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب": "سيتم فتح تحقيق ومحاسبة المتسبب في ذلك الخطأ الإداري، وأنا شخصيا أقدم اعتذاري، لأن ما حدث كان خطأ ويجب الإعتراف به".
وتابع: "لقد مررنا بعدة تحديات صعبة، كان منها ظروف فيروس كورونا، لكننا استطعنا العبور من الكثير من الأزمات، وحققنا العديد من الإنجازات، ويتبقى لنا تعديل اللائحة، وإقامة الإنتخابات لتنتهي مهمتنا".
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واختتم: "نحاول جاهدين لدخول الجماهير في نهائي دوري الأبطال بين الاهلي والزمالك، وبالنسبة للسوبر الأفريقي فهو يقترب بشدة من الإقامة في مصر، خاصة أن الفائز بدوري الأبطال سيكون فريق مصري".
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