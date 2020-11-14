اختيار 55 عالمًا من جامعة القاهرة فى قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إدراج 55 عالم من علماء الجامعة فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم، لتستحوز وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و 176 تخصص فرعي.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، علماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم،مشيدًا بجهودهم فى البحث العلمى والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تكريمهم من الجامعة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.



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