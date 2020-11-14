تعرف على موعد نظر الطعن المقدم من قائمة أبناء مصر



تبدأ المحكمة الإدارية العليا، اليوم ، النظر في الطعن المقدم من قائمه أبناء مصر، لقائمة شرق الدلتا التابعة لحزب أبناء مصر، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، في 13 محافظة.

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