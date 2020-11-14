الحكومة تنفى استحداث شروط جديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج "تكافل وكرامة".





وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تواصل المركز، مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أكدت أنه لا صحة لاستحداث أى شروط جديدة للحصول على معاش برنامج "تكافل وكرامة"، مُشددةً على أن الشروط التى تم الإعلان عنها مسبقاً كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير، مُشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجارى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفى السياق ذاته، تتمثل أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة فى الآتى: "ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية، وكذلك أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثى الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل "صور بطاقات رقم قومى سارية - صور شهادات ميلاد - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر - صور إيصالات استهلاك كهرباء - شهادة قومسيون طبى رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 - غيرها من الوثائق المطلوبة"، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبى، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

كما يشترط البرنامج أيضًا عدم وجود أى من موانع صرف المتمثلة فى ملكية أرض زراعية "نصف فدان فأكثر" - إيجار أرض زراعية "فدان فأكثر" - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن - ملكية محل تجاربى أو أكثر "مسجلة أو غير مسجلة" - ملكية رؤوس مواشى للتجارة "ثلاثة أو أكثر"- العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى "باشتراك تأمينى"- العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى "بدون اشتراك تأمينى" بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg.