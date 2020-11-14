عاجل .. العنانى : منطقة سقارة كنز .. والإعلان عن اكتشافات جديدة قريبا

وأضاف العنانى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، للإعلان عن أكبر كشف آثرى من سقارة، أن سقارة كنز بالفعل وبها العديد من الآثار فى كل بقعة منها.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن أول بناء حجرى متكامل تم إنشائه فى سقارة وهو هرم زوسر المدرج، وهو ما يدل على أهمية سقارة، مؤكدًا أن هناك اكتشافات جديدة سيتم الإعلان عنها.