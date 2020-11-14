نشرت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، جداول الأسبوع الخامس للحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. التعليم تنشر جدول حصص الأسبوع الخامس على قناة مدرستنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.