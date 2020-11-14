وأضاف العنانى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، للإعلان عن أكبر كشف أثرى من سقارة، أن الكشف الأثرى الجديد سيحتاج إلى أسابيع للإعلان عنه، مضيفًا: "قد يتم الإعلان قبل نهاية 2020 أو فى بداية 2021". وتابع وزير السياحة والآثار: "العالم بينتظر مننا كل فترة اكتشاف جديد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. وزير السياحة : الإعلان عن كشف أثرى جديد بنهاية 2020 أو أوائل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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