صور .. ارتباك المرور بالكيلو 23.5 بطريق الإسكندرية الصحراوى بسبب الأمطار

ودفعت شركة الصرف الصحى على الفور بفرق طوارئ وسيارات "شفط" بموقع تراكم الأمطار بطريق الإسكندرية الصحراوى، أمام واحة الجرارى بحى العامرية. يأتى ذلك فى ظل تعرض الإسكندرية، اليوم، لنوة "المكنسة" التى يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية ورعد وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة. كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، وتعطيل الدراسة بالمدارس، اليوم، بسبب الطقس السيئ.

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