صور.. أمطار المكنسة تغرق شوارع غرب الإسكندرية.. و4 جهات تتدخل

وتعد مناطق غرب الإسكندرية، مثل مثلث الشركات وطريقى وادى القمر والعامرية، الأكثر تضررا من تراكم مياه الأمطار، ما أثر على حركة المرور.

ودفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بـ180 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بجميع أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.

وشارك فى أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحى، 3 جهات أخرى هى الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعى ومنتظم حتى الآن.