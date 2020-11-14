رغم الأمطار .. ميناء الإسكندرية يستقبل 113 ألف طن بضائع استراتيجية

صرح بذلك، رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، وقال إن عدد السفن المتواجدة بالميناء، اليوم، بلغ 48 سفينة تحمل بضائع استراتيجية.
وأوضح الغندور، أنه جرى دخول وخروج 3899 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى وصول 113 ألف طن بضائع إستراتيجية من الخارج.
وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم تصدير 39 ألف طن بضائع إلى الخارج، بالإضافة إلى تداول 4547 شاحنة واردة وصادرة.
ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بزيادة معدلات حركة السفن والشاحنات مع توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
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