كشف أثرى كبير .. العنانى يعلن عن هدية للمتحف المصرى فى عيد ميلاده الـ118

أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل الكشف الآثرى الجديد بسقارة، وهو عبارة عن أكثر من 100 تابوت مغلقين من العصر المتأخر والبطلمى وأكثر من 40 تمثالا لمعبودات وماسكات جنائزية.





وأضاف العنانى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، للإعلان عن أكبر كشف أثرى من سقارة، أن الاكتشافات الجديدة سيتم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير، والمتحف القومى للحضارة المصرية، ومتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية، والمتحف المصرى بالتحرير، مضيفًا: "دى أقل هدية هنقدمها فى عيد ميلاد المتحف المصرى بكرة". وأوضح أن المتحف المصرى بالتحرير سيكمل غدا 118 عامًا، مداعبًا المسؤولة عن المتحف قائلاً: "ليكى الأولوية تنقى التماثيل"، مؤكدًا أن المتحف سيستمر وسينافس متاحف الجمهورية.

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