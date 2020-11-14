في إطار جولته بالإسكندرية.. وزير القوى العاملة يسلم 88 عقد عمل لذوي...

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية لليوم الثاني علي التوالي ، وبذلك بتسليم 88 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة ، وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة من 13 شركة ، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم ، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، وياسر سعيد مدير المديرية ، وصبحي ملك وكيل المديرية.

وقال الوزير: إن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، موضحا أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيين يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصري بأكمله، لافتا إلي استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

أكد "سعفان" أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

ونوه الوزير إلى عمل زيارات تفتيشية مفاجئة على الشركات التى سيتم تعيين ذوى القدرات بها، للاطمئنان على وجودهم داخل مكان العمل، وتوفير كافة الوسائل اللازمة لدعمهم ، بما يؤكد دمج تلك الفئة في محيط العمل مع غيرهم من الأصحاء، وأنهم لا يتقاضى منحة أو مساعدة من أحد، وإنما بعرق وكد مقابل الأجر الذي يتقاضونه، فضلا عن تمتعهم بما يتمتع به غيرهم من العاملين.

ووجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، بضرورة عمل قاعدة بيانات دائمة لذوي القدرات وتزداد بصفة دائمة ، فضلا عن التواصل معهم حتى في المناسبات حتى يكون هناك احساس بهم لحل مشاكلهم.

وكان وزير القوي العاملة قد قدم في بداية كلمته خالص الشكر والتقدير للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدماً تقدم في الاهتمام بأبنائها من ذوي القدرات ،وتسعي جاهدة لتوفير حياة كريمة لهم إيماناً بدورهم المهم والفعال في الدولة المصرية، كما منح الشركات التي وفرت الفرص شهادات تقدير وشكر نظرا لجهودهم في هذا الشأن.