صحة الغربية تجرى مسحات لـ70 من أقارب وجيران محمد صلاح المخالطين له...

دفعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بفرق الترصد لقرية نجريج مركز بسيون مسقط رأس اللاعب محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، لفحص المخالطين له فى حفل زفاف شقيقه نصر بعد إيجابية إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب فى حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.

وكان وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مديرية الصحة بالمحافظة، بسرعة إرسال فريق طبى من الرصد والطب الوقائى صباح اليوم السبت، إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالى القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

كما وجه المحافظ، منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بتطهير شوارع ومنازل القرية بأكملها من خلال فرق متخصصة وبشكل دورى لحين انتهاء إجراءات مسح جميع الحالات المخالطة للاعب بالقرية.

وتقدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطنى وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومى لكرة القدم.