قبل الإعلان عنه.. أول صور للكشف الأثري الكبير في سقارة

ينشر "صوت الأمة" أول صور للكشف الأثري الكبير في منطقة سقارة الأثرية، والذى يوضح أكثر من 100 تابوت، بحالة جيدة من الحفظ لكبار رجل الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، وذلك بعد استكمال الحفائر التى تم الإعلان عنها فى شهر أكتوبر الماضى والتى أسفرت عن 59 تابوتا.

تستعد وزارة السياحة والآثار، الإعلان عن أكبر كشف أثري فى منطقة سقارة الأثرية فى عام 2020، بحضور عدد كبير من سفراء من مختلف دول العالم، والصحف المحلية والعالمية.

وجرى العثور أيضًا على 130 تمثالا مختلفة الأحجام، منها عدد كبير مذهب، عبارة عن لقى وتماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة بحالة جيدة للغاية، كما أن التوابيت التى تم العثور عليها ملونة داخل آبار جديدة مدفون بها العدد الضخم الذى بلغ الـ100 تابوت، بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 عام.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت فى شهر أكتوبر الماضى عن اكتشاف 59 تابوتا فى منطقة آثار سقارة، بحضور 60 سفيرا، حيث يعد هذا الكشف هو الأكبر فى عام 2020، تعرض التوابيت التى يتم استخراجها من آبار منطقة آثار سقارة المكتشفة حديثًا، فى مقبرة بمنطقة آثار سقارة تم اكتشافها من قبل، ليتم حفظ التوابيت بها لحين نقلها لمركز الترميم بالمتحف المصرى الكبير، واستطاع "صوت الأمة" التجول داخل تلك المقبرة التى يوجد بها التوابيت الخشبية المكتشفة حديثًا.