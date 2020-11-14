الأرصاد تحذر المواطنين: ابتعدوا عن النوافذ والأماكن المرتفعة خلال البرق والرعد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها السواحل الشمالية الغربية وشمال البلاد، يحب اتخاذ الإجراءات الوقائية عند حدوث ظاهرتي البرق والرعد.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددا من النصائح للمواطنين، نسردها كما يلى:

1-الابتعاد عن النوافذ والأبواب المفتوحة بالمنزل

2- تجنب الوقوف بالأماكن المرتفعة

3- عدم الوقوف بجوار الأشجار

4- الاتجاه إلى الشاطئ فورا فى حالة التواجد فى البحر

5-الابتعاد عن أماكن شبكات الصرف الصحى

6- عند التواجد فى الشارع أثناء البرق والرعد يجب الإسراع بالدخول إلى أقرب مدخل منزل .

ويسود اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح تنشط أحيانا على شمال الصعيد .

وتتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.