الحكومة تكذب شائعة استحداث شروط جديدة للحصول على معاش «تكافل وكرامة»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج "تكافل وكرامة".
وكان المركز أكد عدم صحة ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية.
وشدد أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء، حيث إن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.
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