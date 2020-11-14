وزيري: كشف سقارة الأثري المعلن اليوم تم بأياد مصرية خالصة

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الكشف الأثري الجديد الذي سيتم إعلانه اليوم، السبت، تم بأيادٍ مصرية خالصة من خلال البعثة المصرية العاملة بالمنطقة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أكبر كشف أثري لعام 2020 بمنطقة سقارة، إلى أنه سيتم فتح أحد التوابيت أمام وسائل الإعلام، وسيتم عمل أشعة "X_Ray" على أحد المومياوات الموجودة بالتابوت.

وعرضت وزارة السياحة والآثار، فيلمًا قصيرًا عن أعمال الحفائر والتنقيب بالمنطقة واكتشاف التوابيت.

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية كانت أعلنت خلال السنوات الماضية، عددًا من الاكتشافات الأثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.