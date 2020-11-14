وزارة الإعلام تكرم مصر الخير لجهودها في التوعية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

تكرم وزارة الدولة للإعلام اليوم ،السبت، مؤسسة "مصر الخير" لجهودها في نشر أهداف التنمية المستدامة والتعريف برؤية مصر ٢٠٣٠ ، وذلك ضمن احتفال تقيمه الوزارة.

وقال محمد ممدوح، مدير أول قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم إن التكريم يأتي علي مجموعة أنشطة نظمتها وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية لإنفاذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وهي وحدة أطلقها قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بالمؤسسة مع بداية عام ٢٠٢٠ وكان الهدف الأساسي لهذة الأنشطة هو توعية الجمعيات الأهلية الشريكة بأهداف التنمية المستدامة والتعريف برؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأضاف ممدوح أن القطاع تقدم بهذه الأنشطة لمسابقة أعلنت عنها وزارة الدولة للإعلام، بالمشاركة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، والشباب والرياضة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "تنمية" وهي مسابقة تتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام.

وأوضح ممدوح أنه سيتم تكريم قطاع تطوير الجمعيات الاهلية بمؤسسة "مصر الخير" ضمن احتفالية تقيمها الوزارة اليوم لإعلان جوائز المسابقة وتكريم بعض الجهات علي جهودها في نشر أهداف التنمية المستدامة .

وأشار مدير قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمصر الخير إلي أن المسابقة التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام تأتي في إطار تنفيذ الخطوات الأولى من مبادرة "تنمية" ، وهي مبادرة شاملة لكل ما يخص أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بهدف التوعية بأهمية التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعية في تحقيقها مع خلق حوار مجتمعي ﺣﻮل الأجندة الوطنية وإﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ في السعي نحو ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ. والترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية ومنظمات المجمتع المدني وغيرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.