مصطفي وزيري: 40 بعثة أثرية مرت على سقارة ولم تكتشف ما اكتشفناه

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن منطقة سقارة مرت عليها أكثر من 40 بعثة اجنبية ولم تعثر على الاكتشافات الاثرية التي يتم الإعلان حاليا، مشيرا إلي أن أكبر كشف أثري لعام 2020 تم بأيادي مصرية خالصة.

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن اكبر كشف اثري لعام 2020 بسقارة، أنه تم اكتشاف أكثر من 100 تابوتًا أثريا في 3 أبار فقط وهم الآبار رقم 3 و 4 و 5؛ علي عمق أكثر من 12 مترا تحت الأرض، مشيرا إلي الكشف لم ينتهي وسيتم استكماله خلال الفترات القادمة.

لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن اكتشاف ورشة لصناعة التوابيت الخشبية للمواوميات وذلك مع حلول عام 2021، مشيرا إلي أن كافة التوابيت المكتشفة تم تصنيع الخشب المستخدم لها محليا.