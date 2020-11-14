صور من الحضارة المصرية.. البابا تواضروس يلقي محاضرة لأعضاء روتاري فاروس بالإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالإسكندرية، وفدا من أعضاء نادي روتاري فاروس بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ألقى كلمة دارت حول موضوع "٣ صور من الحضارة المصرية"، مشيدًا بالإرث الحضاري الذي اغتنت به الحضارة المصرية عبر التاريخ..

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حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا، كما حضر القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة جاكلين ولسن رئيسة النادي.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد منح رتبة القمصية لإثني عشر كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية.

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي تولى خدمته البابا تواضروس الثاني صباح اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وعقب صلاة الصلح صلى صلوات منح القمصية للكهنة الإثني عشر.