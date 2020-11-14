صور من الحضارة المصرية.. البابا تواضروس يلقي محاضرة لأعضاء روتاري فاروس بالإسكندرية

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حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا، كما حضر القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة جاكلين ولسن رئيسة النادي.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد منح رتبة القمصية لإثني عشر كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية.
جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي تولى خدمته البابا تواضروس الثاني صباح اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وعقب صلاة الصلح صلى صلوات منح القمصية للكهنة الإثني عشر.
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