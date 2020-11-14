اقرأ أيضا:
والقمامصة الجدد هم: القمص بيشوي يني كاهن كنيسة الملاك ميخائيل - غربال، والقمص يونان أنطونيوس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس، والقديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين – الطابية، والقمص باسيليوس رمزي، كاهن كنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا باخوميوس - ش. سوريا.
والقمص سيداروس يوسف، كاهن كنيسة السيدة العذراء – الدخيلة، والقمص مينا عادل، كنيسة القديسين مارمرقس، والبابا بطرس خاتم الشهداء - حي بشر، والقمص سمعان أسعد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين والشهداء – خورشيد، القمص يؤانس تادرس، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار – سموحة، والقمص شاروبيم بسطوروس كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف.
والقمص أبرام فانوس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس – سبورتنج، والقمص إسحق نجيب، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج، والقمص سيرافيم حنا، كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف، والقمص أبرام شوقي، كاهن كنيسة القديسين الأنبا صموئيل، والأنبا أبرام - غيط العنب.
شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، الآباء الأساقفة العموم المسئولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وأصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. البابا تواضروس يمنح رتبة القمصية لـ 12 من كهنة كنائس الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.