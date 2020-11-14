بالأسماء.. البابا تواضروس يمنح رتبة القمصية لـ 12 من كهنة كنائس الإسكندرية

منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، رتبة القمصية لاثني عشر كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية.



وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني منح رتبة القمصية ضمن صلوات القداس الإلهي الذي تولى خدمته صباح اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وعقب صلاة الصلح صلى صلوات منح القمصية للكهنة الإثني عشر.

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والقمامصة الجدد هم: القمص بيشوي يني كاهن كنيسة الملاك ميخائيل - غربال، والقمص يونان أنطونيوس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس، والقديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين – الطابية، والقمص باسيليوس رمزي، كاهن كنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا باخوميوس - ش. سوريا.

والقمص سيداروس يوسف، كاهن كنيسة السيدة العذراء – الدخيلة، والقمص مينا عادل، كنيسة القديسين مارمرقس، والبابا بطرس خاتم الشهداء - حي بشر، والقمص سمعان أسعد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين والشهداء – خورشيد، القمص يؤانس تادرس، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار – سموحة، والقمص شاروبيم بسطوروس كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف.

والقمص أبرام فانوس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس – سبورتنج، والقمص إسحق نجيب، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس سبورتنج، والقمص سيرافيم حنا، كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال - شارع سيف، والقمص أبرام شوقي، كاهن كنيسة القديسين الأنبا صموئيل، والأنبا أبرام - غيط العنب.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، الآباء الأساقفة العموم المسئولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وأصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.