البابا تواضروس: رهبان الأديرة مواطنون مصريون خاضعون للقانون العام

صدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدد جديد من مجلة الكرازة ويحمل الغلاف صورة لقداسة البابا تواضروس الثاني وعددًا من أحبار الكنيسة خلال افتتاح مزار القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية وذلك بعد تجديده.

ويذخر العدد بملف خاص احتفالًا بالعيد الثامن لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني خليفة القديس مارمرقس الرسول في العام الثامن لاختياره بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية عن طريق القرعة الهيكلية.

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وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس تحت عنوان " الأديرة القبطية تراث غالٍ" حيث استعرض قداسته فى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ نقطة تاريخ الرهبنة ونظام إدارة أديرتها.

وجاء أبرزها أن قداسة البابا هو الرئيس الأعلى لكل الأديرة القبطية، وأن رهبان الأديرة مواطنون مصريون خاضعون للقانون العام ويتعاون كل دير مع المؤسسات الحكومية كل في نطاقه، وأوضح أيضًا أن الأديرة تراث إنساني عامر بسكانه الرهبان الذين حافظوا عليه وصانوه من كل ناحية طوال ١٧ قرنًا من الزمان.

كما ذكر قداسة البابا أن لكل دير رئاسة دينية وهيكل إدارة يشرف على كل النواحي الإدارية في حياة الرهبان اليومية، وأشار كذلك للدور الوطني المتميز لأديرتنا القبطية من خلال القيام ببعض الأعمال الإنتاجية مما يسهم في تعمير وتنمية المجتمع والوطن.

كما نوه إلى أن منطقة وادي النطرون (الإسقيط: مكان النُسك) قد أضيفت إلى مواقع التراث العالمي في هيئة اليونسكو وهو أمر مُشرف وإضافة لبلادنا الحبيبة مصر، ووأختتم مقاله بقول للقديس يوحنا ذهبي الفم بعدما زار منطقة الإسقيط وعاد لبلاده فقال " السماء بكل نجومها ليست فى جمال برية مصر بكل رهبانها ونُساكها".