حسين فهمي يكشف عن أغرب هواياته

حسين فهمي تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء استضافته مع الاعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"، المذاع على فضائية "DMC".

هوايات حسين فهمي



كشف الفنان حسين فهمي، عن أهم هواياته وهي "تلميع الجزم" منذ صغره، قائلا: "لا بد أثناء قيامى بتلميع الجزم الاستماع إلى موسيقى على حسب نوعها سواء كانت كلاسيك أو مودرن".

ولفت "فهمي" إلى أنه طوال الوقت يمارس هوايته في تلميع الأحذية لأولاده، موضحًا أن أول هدية من نجله كانت عبارة عن دهان للحذاء.

طفولة حسين فهمي



وعن علاقته بوالدته، قال: "إحنا كنا أسرة متماسكة وكان فيه حب كبير بيني وبين أمي، كان لدينا تقليد إن ميعاد الغداء كان مقدسًا، وكانت أمي تجلس على رأس المائدة ووالدي كان يجلس على اليمين، كان دائما يوجد احترام للمرأة من خلالها، الأم هي الرمز وأساس البيت وإحنا الرجالة اللي حامينها"

وأردف قائلًا: "كنت أرفض كلام أمي لأنها كانت متسلطة ووالدي كان رقيقا جدا فكنت ألجأ لوالدي للحماية، البيت كان محتاج للمرأة القوية المتماسكة، وأنا دايما بدوّر على الست إللي تكون شبه أمي".

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وأضاف: "على الرغم من كل دة عمرنا ما انضربنا في البيت، وكان عقابنا في الحرمان من المتعة، محدش فينا اتدلع، كان فيه حب كبير جدا، لكن الدلع كان بوظان وفساد".