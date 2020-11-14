من مؤتمر سقارة .. العناني: تم اكتشاف أكثر من 100 تابوت مغلق ملون

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن منطقة سقارة أحد أجزاء منطقة جبانة منف وتمتد من منطقة أبو رواش شمالًا وحتى منطقة دهشور جنوبًا، وكانت تستخدم لدفن الملوك وكبار الموظفين والكهنة.
قال وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان أكبر كشف أثري عام 2020 بسقارة، إن منطقة سقارة لم تبح سوى عن 1% من الآثار الموجودة بها، وتحتوي أيضا على جبانة للحيوانات.
وأشار إلى أن تم اكتشاف أكثر 100 تابوت مغلق ملون، وذلك بخلاف الـ 59 تابوتا التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي بداية شهر أكتوبر الماضي، و40 تمثالا لمعبودات مذهبة جميعا تم استخراجها من 3 آبار فقط.
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يذكر أن نظمت وزارة السياحة والآثار احتفالية مراسم الإعلان عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة، وذلك اليوم السبت، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، العالم الأثري زاهي حواس، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
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