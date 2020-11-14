البنك الأهلي المصري يرعى الكشف الآثري الجديد بسقارة

أعلن البنك الأهلي المصري عن رعايته الكشف الآثري الجديد بسقارة، والذي يعتبر من أكبر الاكتشافات الآثرية خلال عام 2020 وبدأ البنك الأهلي المصري بتغظية شاملة عن الكشف الآثري الجديد والترويج له من الأمس ومتابعته حاليًا.

البنك الأهلي المصري يرعي الكشف الآثري العالم



ونشر البنك الأهلي المصري أكثر من بث مباشر بدأه منذ أمس للترويج عن الكشف الآثري الجديد بسقارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ضمن الجهود التى ياخدها البنك في الخدمات والأنشطة المجتمعية.

الكشف الآثري في سقارة



والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت فى شهر أكتوبر الماضى عن اكتشاف 59 تابوتا فى منطقة آثار سقارة، بحضور 60 سفيرا، حيث يعد هذا الكشف هو الأكبر فى عام 2020، تعرض التوابيت التى يتم استخراجها من آبار منطقة آثار سقارة المكتشفة حديثًا، فى مقبرة بمنطقة آثار سقارة تم اكتشافها من قبل، ليتم حفظ التوابيت بها لحين نقلها لمركز الترميم بالمتحف المصرى الكبير.



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وأشارت الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر، وأكدت البعثة أن تلك التوابيت ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يرعى فيها البنك الأهلي المصري الاكتشافات الآثرية على مستوى الجمهورية بحضور قيادته والمسئولين من الوزارة.

