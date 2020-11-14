العناني: سقارة لم تبح إلا عن 1% من الآثار الموجودة بها

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، إن منطقة سقارة لم تبح سوى عن 1% من الآثار الموجودة بها، وتحتوي أيضا على جبانة للحيوانات.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان أكبر كشف أثري عام 2020 بسقارة، مُشيرا إلى أن تم اكتشاف أكثر 100 تابوت مغلق ملون، وذلك بخلاف الـ 59 تابوتا التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي بداية شهر أكتوبر الماضي

اقرأ أيضا: استعداد وترقب .. السياحة والآثار تجهز للإعلان عن أكبر كشف أثري في 2020



تُجدر الإشارة إلى أن البعثة الأثرية المصرية كانت أعلنت خلال السنوات الماضية، عددًا من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم إعلانه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.

