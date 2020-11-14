الجامعة البرطانية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من كليتي القانون والأداب

احتفلت الجامعة البريطانية، بخريجى الدفعة الأولى من كلية القانون ومن كلية الآداب والإنسانيات، وذلك في غياب المهندس محمد فريد خميس، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعاتـ، وفريدة خميس رئيس مجلس الأمناء.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، إن خريجي كلية الآداب والإنسانيات وأول دفعة من كلية القانون، يحصلون على شهادة من المجلس الأعلى للجامعات وشهادة من الشريك البريطانى للجامعة أسوة بباقى كليات الجامعة التى على شراكة أكاديمية مع جامعة لندن ساوث بانك وجامعة كوين مارجريت باسكتلندا.

وأضاف أن الجامعة تبوأت مكانتها الأولى في ترتيب US news لرابع سنة على التوالى والأولى بين الجامعات الخاصة في مصر في ترتيب شنغهاى للفيزياء في مكانة 400-301 على مستوى العالم، كما صدرت أمس قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم من حيث مرجعية الأبحاث وعددهم 161433، منهم 398 في مصر، ومن بين الجامعات غير الحكومية ظهرت الجامعة البريطانية الأولى بعدد 6 علماء، وجدير بالذكر حصول الدكتور يحيي بهى الدين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجائزة النيل في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لهذا العام.

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