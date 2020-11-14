فيلم الصندوق الأسود.. "نمبر وان" بين أفلام السينما

استطاع فيلم الصندوق الأسود سحب البساط من الأفلام المشاركه معه في نفس الموسم بعد طرحه بدور العرض السينمائي المختلفة، ليستقطب عريضة جماهيرية قبل عرضه في السينما لتزداد مع طرحه وإعجاب الجمهور بقصة فيلم الصندوق الأسود.

فيلم الصندوق الأسود



يدخل فيلم الصندوق الأسود في منافسة مع 5 أفلام معروضة في الوقت الحالي بدور السينما وهم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ، و"الخطة العايمة" من بطولة غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وعلي ربيع، ومحمد عبدالرحمن.

واستطاع فيلم الصندوق الأسود التفوق على "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، وكذلك "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد، و"الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.

تجسد الفنانة منى زكي دور ياسمين التي تتفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ هام، وتحاول الفرار منهما ولكن بلا جدوى.

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الجدير بالذكر، أن فيلم الصندوق الأسود من بطولة "محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال"، ومن تأليف وإخراج محمود كامل.