برلمانى : خفض سعر الفائدة بالبنوك يشجع على الاقتراض والتوجه لإقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية



أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب أن خفض البنك المركزى سعر الفائدة 0.5% يعنى أن مصر تنتهج سياسة أكثر توسعا فى جعل عائد الادخار أقل فى البنوك وسيشجع المستثمرون على الاقتراض وسيجعل المواطنين يقومون بتشغيل أموالهم فى مشروعات استثمارية وإنتاجية.



وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم إن خفض سعر الفائدة فى البنوك سيجعل المواطنون يفكرون فى أموالهم فى إنشاء وإقامة مشروعات استثمارية لهم بدلا من وضعها فى البنوك أو من خلال استثمار أموالهم فى البورصة وهذا مؤشر إيجابى طالما لم يكن هناك زيادة فى التضخم ما يؤدى إلى إحداث تنمية اقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار ودوران عجلة الانتاج .

وطالب النائب حسين أبو جاد من الحكومة إعداد برامج جادة لتشجيع المواطنين على استثمار أموالهم فى مختلف المشروعات الزراعية والصناعية وتوعية المواطنين بالتوجه إلى استثمار أموالهم فى المناطق الصناعية مؤكدا ان الأمر يتطلب وجود برامج توعية عبر مختلف وسائل الاعلام لتشجيع المواطنين على الدخول فى عالم استثمار الأموال فى مختلف المشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75%..

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