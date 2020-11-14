الأمين العام للأعلى للآثار: 40 بعثة أثرية مرت على سقارة ولم تكتشف ما اكتشفناه

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن اكبر كشف اثري لعام 2020 بسقارة، أن منطقة سقارة مرت عليها أكثر من 40 بعثة اجنبية ولم تعثر على الاكتشافات الاثرية التي يتم الإعلان حاليا.

وأشر وزيري إلي أن أكبر كشف أثري لعام 2020 تم بأيادي مصرية خالصة، موضحا أنه تم اكتشاف أكثر من 100 تابوتًا أثريا في 3 أبار فقط وهم الآبار رقم 3 و 4 و 5؛ علي عمق أكثر من 12 مترا تحت الأرض، مشيرا إلي الكشف لم ينتهي وسيتم استكماله خلال الفترات القادمة.

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من ناحية أخرى، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن اكتشاف ورشة لصناعة التوابيت الخشبية للمواوميات وذلك مع حلول عام 2021، مشيرا إلي أن كافة التوابيت المكتشفة تم تصنيع الخشب المستخدم لها محليا.