فتح توابيت الكنز الأثري وإجراء أشعة مقطعية للمومياوات سقارة

قام الفريق المُكلف من قِبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بفتح أحد التوابيت المكتشفة بمنطقة آثار سقارة أمام وسائل الإعلام وسفراء الدول الأجنبية الموجودة في مصر، إجراء أشعة مقطعية "xray" على المومياء الموجودة داخل التابوت.

وقال وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أكبر كشف أثري لعام 2020 بمنطقة آثار سقارة، إن الهدف من الأشعة المقطعية هو التعرف على جنس المومياء ذكر أو أنثى وعمرها والطريقة التي تم بها عمليات تحنيط المومياء.

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يذكر أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والتي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.