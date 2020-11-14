ريهام سعيد ترد على مقارنتها بـ وفاء الكيلاني: "مش كل إلي قص شعره هايبقي شبهها"

ردت الاعلامية ريهام سعيد على التعليقات التي أكدت وجه الشبه بينها وبين الاعلامية وفاء الكيلاني، وذلك بعدما ظهرت بـ "لوك" جديد وقص شعرها.

نشرت ريهام سعيد صورة لها بجانب وفاء الكيلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معقبة عليها قائلة:"ابقي محظوظة وليا الشرف إني أكون في نص جمالها بس قعدت كتير أفكر وجه المقارنة جه منين معرفتش".

وأضافت: "مفيش اي وجه شبه ولا في الملامح والمايكب ولا ستايل اللبس، أكيد مش كل إلي قص شعره هايبقي شبهها خصوصا أن شعرها طويل دلوقتي، علي العموم من بقكوا لباب السما، بالنسبة لي التعليق ده معناه اني احلويت قوي قوي علي العموم شكرا علي رفع المعنويات".

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كانت شبكة قنوات النهار، قد أعلنت تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى شاشة القناة التي شهدت انطلاقة برنامجها الشهير صبايا الخير.