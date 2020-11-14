البدري يستقر علي التشكيل المتوقع لمنتخب أمام توجو الليلة.. وصلاح يغيب عن المباراة

استقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري مدرب المنتخب علي التشكيله التي من المتوقع ستخوض مباراة اليوم امام توجو من المقرر ستخوض المباره علي ستاد القاهره التاسعه مساء اليوم في الجوله الثالثه في تصفيات لأمم افريقيا2020.

وجاءت التشكيله كالأتي: محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمد هانى في الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى في الوسط وأمامهما عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا في الهجوم.

ويستعد البدري للمباراه وهو يمتلك عناصر قوية في منتخب الفراعنة.

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وكان من المقرر دخول صلاح لتشكيله المباره كعنصر اساسي الا ان بعد خوضه لمسحتين اكدت النتيجه ايجابيه مما اكد اصابة نجم المنتخب وليفربول بفيروس كورونا المستجد وتم عزل الاعب في فندق المنتخب حتي يتم شفاءه.