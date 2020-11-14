هانى سرى الدين: غدا آخر اجتماع لمراجعة مواد لائحة الشيوخ

أكد هانى سرى الدين، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية مجلس الشيوخ، أن آخر اجتماع للجنة الصياغة من المرتقب أن يكون غدا الأحد، لمراجعة كل المواد المتعلقة بمشروع القانون.





وفى تصريحات، أوضح "سرى الدين"، أنه سيتم عقب ذلك إعداد تقرير يعرض فى اجتماع، الثلاثاء المقبل، على اللجنة الرئيسية، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس.

وأكد أن لجنة صياغة اللائحة تقوم بالمراجعة النهائية بعد التعديلات التى أجرتها الأمانة الفنية فى ضوء ملاحظات ومقترحات لجنة اللائحة ولمناقشة بعض المواد تحديدا، تمهيدا للعرض على لجنة اللائحة لاعتماد المشروع النهائى تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر الجارى.

كانت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنهت كل مناقشاتها، الثلاثاء 3 نوفمبر الجارى، حول مسودة مشروع القانون التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

عقدت اللجنة 4 اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين، وتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة اللائحة، وتتضمن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المبدئية، التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس 306 مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد.

وتصدر لائحة مجلس الشيوخ بقانون ثم فيجب إحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر فى الجريدة الرسمية، وحتى صدور لائحة مجلس الشيوخ يتم العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.