انطلاق الويبينار التعريفى الأول لقيادات إفريقيا بجائزة مصر للتميز الحكومى

ويهدف الويبينار الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور عدد كبير من ممثلى الدول الإفريقية، التعريف بجائزة مصر للتميز الحكومى.

وحاضر فى الويبينار المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، وأدار الندوة الدكتور ديمترى بوزيدايف، رئيس مكتب صندوق تنمية رأس المال للأمم المتحدة فى أوغندا.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرسالة المستهدف تحقيقها من خلال جائزة مصر للتميز الحكومى تتمثل فى العمل على نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى، ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى وتطوير وتنمية القدرات البشرية، بما يحقق تطوير جودة الخدمات الحكومية بهدف تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة.كما نسعى لاطلاع الدول الإفريقية على التجربة المصرية وتبادل الخبرات.

وخلال الندوة أكد المهندس خالد مصطفى، أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" أطلقت عام 2018 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف الوصول إلى كيانات إدارية حكومية ذات كفاءة وفاعلية تطبق مفاهيم الحوكمة وتساهم فى تطوير أداء الحكومة المصرية، وهو ما يؤدى إلى زيادة رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، وبالتالى تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".

ولفت مصطفى، إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الجائزة السنوية هو تشجيع روح المنافسة وثقافة التميز والجودة على مستوى المؤسسات والأفراد من خلال تعزيز روح الابتكار والإبداع بين المتقدمين للجائزة.

وحول رؤية جائزة مصر للتميز الحكومى، أوضح مصطفى، أن الرؤية تكمن فى الوصول إلى مؤسسات وهيئات حكومية متميزة فى كل جوانب الأداء لتحسين نوعية الحياة للمواطن المصرى وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وفيما يتعلق برسالة جائزة مصر للتميز الحكومى، أشار مصطفى، إلى أن الجائزة تسعى إلى بناء قدرات وثقافة التميز بين المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة لتحقيق جودة الحياة وتعزيز الريادة والقدرة التنافسية لمصر من خلال المشاركة الفعالة فى تشكيل نظام بيئى يحقق استدامة التميز فى الأداء وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات التى تدعم الابتكار لتغيير المستقبل.

وتابع مصطفى: "نهدف إلى دعم ومكافأة التميز فى المجتمع المصرى، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومى، وبناء نموذج مؤسسى جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة فى الجهاز الإدارى للدولة".

وأضاف المشرف العام على جائزو مصر للتميز الحكومى، أن الجائزة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، وإلى 7 فئات فرعية، الفئة الأولى "جوائز التميز المؤسسى" والتى يندرج تحتها جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المواقع الحكومية الالكترونية، جائزة الإبداع والابتكار المؤسسى، وتضم جوائز التميز الفردى جائزة القيادات المتميزة، الموظف المتميز، فريق العمل المتميز.

وحول جوائز التميز المؤسسى، أشار مصطفى، إلى أنها تدعم معايير نظام التميز الحكومى وتطوير البرامج الحكومية، وآلية قيادة التميز المؤسسى لتمكين المؤسسات من فهم التغيير وتطوره والتكيف معه، كما تركز على فلسفة التحسين والتطوير لتحقيق أداء حكومى متميز وتحقيق رضا أفضل للمواطن ومواكبة أفضل الممارسات العالمية فى نظام الابتكار، كما تسعى جوائز التميز الفردى إلى تشجيع روح المنافسة والتميز على مستوى الريادة فى الحكومة، وتكريم القيادات المتميزة، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء واتباع معايير الجودة والتميز.

وأضاف أن الجائزة تأخذ فى الاعتبار المستويات والأدوار القيادية المختلفة، مع التركيز على أساسيات القيادة فى التخطيط والقيادة وتوقع المستقبل.

وفيما يتعلق بجائزة الابتكار والابداع أشار مصطفى إلى أنها تهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية على تبنى الإبداع فى إداراتها وعملياتها وأنشطتها وخدماتها ، وخلق بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الابتكار من خلال أفكارهم واقتراحاتهم ومبادراتهم الريادية لتحسين الخدمات الحكومية.