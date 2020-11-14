شاهد.. فتح تابوت وإجراء أشعة إكس راى للمومياء على الهواء مباشرة

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن منطقة سقارة كنز ولا يمكن أن تقل أهمية أثرية عن الجيزة، لافتًا إلى أن أن سقارة كنز بالفعل وبها العديد من الآثار فى كل بقعة منها. وأوضح وزير السياحة والآثار، أن أول بناء حجرى متكامل جرى إنشائه فى سقارة وهو هرم زوسر المدرج، وهو ما يدل على أهمية سقارة، مؤكدًا أن هناك اكتشافات جديدة سيتم الإعلان عنها.

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