الرئيس السيسى يوفد مندوبا إلى سفارة فلسطين للتعزية فى وفاة صائب عريقات

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، لتسجيل كلمة بسجل التعازى لوفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية.





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