مدبولى يغادر للمنامة لتقديم واجب العزاء فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة صباح اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجهًا إلى العاصمة البحرينية المنامة، لتقديم واجب العزاء فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الراحل.





ويُرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، كل من وزراء: المالية، والاتصالات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدنى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. ومن المقرر أن ينقل مدبولى، خلال الزيارة، عزاء مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، إلى قيادة وحكومة وشعب البحرين الشقيق.

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