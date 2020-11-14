الصحة تطمئن الجمهور على محمد صلاح.. وتؤكد: يخضع للبروتوكول العلاجى الجديد

أكدت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن اللاعب محمد صلاح يخضع لبرتوكول علاجى مكثف للشفاء من عدوى كورونا وتابعت : رئيس اللجنة العلمية يتابع حالته على مدار الساعة وهناك رعاية طبية كاملة بمقر اقامته . وأضافت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا:"حالة اللاعب محمد صلاح حيدة واصابته بسيطة ويخضع للرعاية ويتعافى قريبا بإذن الله ويتم عمل مسح حرارى وتحاليل وفحوص دورية له للاطمئنان على حالته" . وأوضحت اللجنة العلمية لكورونا أن هناك نظام غذائى للاعب محمد صلاح يتم متابعته مع طبيب المنتخب بالإضافة الى البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا وقال: صلاح يتم رعايته علاجيا وفق البرتوكول العلاج الجديد فى نسخته الرابعة .

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