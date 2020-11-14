مدبولى يتوجه إلى المنامة لتقديم العزاء فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ لتقديم واجب العزاء فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الراحل.

يُرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، كل من وزراء: المالية، والاتصالات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

ومن المقرر أن ينقل مدبولى، خلال الزيارة، عزاء مصر؛ رئيساً وحكومة وشعبا، إلى قيادة وحكومة وشعب البحرين الشقيق.